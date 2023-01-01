Неприятный запах в обуви, это та проблема, которую нам приходится решать круглый год. Он появляется и в зимней обуви, и в летней и в той, в которой мы ходим в межсезонье. Избавиться от него бывает не так просто, особенно, если не заниматься этим регулярно, а лишь время от времени. Поэтому, чтобы эффективно бороться с этой …