При выращивании рассады любых культур, одна из задач огородника – получить крепкие саженцы и впоследствии благополучно их пересадить в открытый грунт или теплицу. Решить обе эти задача можно, в том числе и правильным подбором тары для выращивания рассады. В магазине сейчас можно купить множество различных горшочков и лотков для этой цели. Но почему бы часть …
Чем вытирать лицо после умывания, чтобы не было прыщей: лучше не делать это полотенцем
Когда мы умываемся, то чаще всего вытираем лицо полотенцем. Но, к сожалению, оно не всегда бывает чистым. Ведь часто полотенце висит в ванной не один день, а иногда даже не одну неделю. В таких условиях лучше им не пользоваться. Иначе не избежать появления прыщей на лице и прочих неприятных высыпаний. Вывести их потом бывает очень …
Как быстро намазать замороженное сливочное масло из морозилки на бутерброд: простой трюк
Сливочное масло, это продукт повседневный, который мы употребляем в пищу практически каждый день. Но, если оно у вас хранится в морозилке, то быстро размягчить его не всегда получается. Вернее сказать, сделать это вполне реально, если знать, как именно. Так, например, если жёсткое, замороженное масло вам нужно прямо сейчас намазать на бутерброд, то трюк, о котором …
Ещё один простой способ убрать запах из обуви: и полностью бесплатный
Неприятный запах в обуви, это та проблема, которую нам приходится решать круглый год. Он появляется и в зимней обуви, и в летней и в той, в которой мы ходим в межсезонье. Избавиться от него бывает не так просто, особенно, если не заниматься этим регулярно, а лишь время от времени. Поэтому, чтобы эффективно бороться с этой …
Что сделать, чтобы снег не прилипал к лопате: 4 варианта решения проблемы
Чистить снег приходится в основном тем из нас, кто живёт в собственном доме или имеет свой гараж. Хотя, вполне возможно, что делать это приходится и другим категориям граждан, менее опытным в уборке снега. Если вы сами привыкли чистить снег, то наверняка знаете, что убирать его лопатой порой бывает весьма непросто, особенно, если снег мокрый. В …
Можно ли пить корвалол за рулем автомобиля: водителям на заметку
Когда мы управляем автомобилем мы обязаны соблюдать множество различных правил. Так, например, кроме «Библии водителя» — Правил дорожного движения, существуют и другие ограничения, которые нужно соблюдать. Сюда относится запрет на вождение автомобиля в алкогольном и наркотическом опьянении. Если вы думаете, что вас это никоим образом не касается, то вы сильно ошибаетесь. Порой, казалось бы, самое …
Чем обработать подкрылки автомобиля от налипания снега: водителям на заметку
Зимой часто происходит налипание снега на подкрылки и пороги автомобиля. Особенно часто такое происходит в период оттепели и в то время, когда дорога покрыта снежной «кашей» в период обильных снегопадов. Убрать спрессованный снег с подкрылок порой бывает весьма непросто, а если он замёрз, то практически невозможно пока он сам не оттает и не отвалится. Согласитесь, …
Черная обувь или белая: какая теплее. Берём на заметку
При покупке различных товаров мы часто не задумываемся о некоторых свойствах этих товаров, которые нам кажутся второстепенными. А напрасно! Это в полной мере можно сказать про обувь. Оказывается, цвет обуви играет очень большое значение. Особенно этот фактор важен для зимы и лета. Как цвет обуви сказывается на её способности сохранять или отражать тепло, про это …
Что делать, если сорвало кран в ванной или на кухне: простой способ быстро остановить воду и не затопить соседей
Сорванный кран на стояке (с горячей или холодной водой), в ванной или на кухне, это серьёзная проблема, которая может привести к весьма плачевным последствиям. Так, например, можно запросто затопить соседей снизу. Если такое произошло в вашей квартире (ночью или днём) нужно знать заранее, как поступить в этой ситуации. Ведь в таком случае, часто бывает так, …
Как сделать так чтобы помада дольше держалась на губах: простой трюк
Губная помада является неотъемлемой частью любого макияжа, как праздничного, так и повседневного. При её использовании важно чтобы помада держалась как можно дольше. Но так получается далеко не всегда. В итоге женщинам часто приходится подкрашивать губы в течение дня, тратя на это и время, и дорогую помаду. Согласитесь, что это не совсем удобно. Между тем способ …